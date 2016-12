http://news.bgnes.com/view/912910

Освен Кремъл вече съществуваше радикален ислям, който мразеше папата и виждаше в него водача на кръстоносните походи. Може би не е случайно, че Али Агджа ... е ... мюсюлманин, който в името на исляма вече беше заплашил да убие Йоан Павел II при посещението му в Турция през ноември 1979 г. Дали зад него са действали фундаменталисти? Не знаем. Въпреки че впоследствие ислямистката следа изглеждаше най-логична ...

Продължава да ме тормози лъжата и двуличието, които се крият зад страховитите прогнози за "настъпление на исляма", които толкова масово са се насадили в съзнанието на не един от доскорошните ми приятели и съмишленици. Както и да го мисля, единственият ми извод е, че гледната им точка е атеистична. Всички ние по някакъв начин търсим истината, това е и смисъла на общуването ни, но само атеисти "и в червата" могат да търсят истината чрез лъжа, и чрез преиначаване или премълчаване на безспорни факти. Дори днес, като за капак, попаднах на цитат от думи на Ярузелски, по повод атентата срещу Йоан-Павел Втори, ето тук . Този бивш комунистически сатрап стриктно следва пътя на лъжата, казвайки следното пред някакво католическо списание:Разбира се, всеки полски католик е свободен да приеме или да отхвърли тази явна лъжа, това неадекватно внушение на Ярузелски. Ярузелски има да изкупува много свои грехове, избрал е да прави това лъжейки, и нека Бог да му е на помощ дори и в последния си ден той да признае лъжите си и да се отрече от тях не заради друго, а заради себе си. Бедата е там, че лъжливите внушения на Ярузелски идеално пасват на лъжата, обхванала доскорошните ми приятели и съмишленици - че ислямът "се надига" в арабските страни, което само по себе си се посочва като върховното зло. Върховното зло - ислямът - вече е помело светските власти в Турция, помело е Мубарак, Бен Али, и сега се опитва да помете Кадафи, Башар Асад, Салех и саудитската кралска фамилия. Протестиращите в тези страни са или прикрити ислямисти, или са просто невежи глупаци, които не съзнават, че събаряйки диктатури, отварят пътя на исляма, който е върховното зло. Това е основната теза, която според мен е лъжливия плод на една чисто атеистична гледна точка. Точно такова е мисленето на Сидеров, на Яне Янев и на цяла плеяда наши леви "интелектуалци" и коментатори.Преди близо седмица попаднах съвсем случайно на една новина, за издадена фетва (или фатва, не съм сигурен как е точно) от ислямските авторитетни тълкуватели на Корана в Саудитска Арабия. Мернах я в новините, където основно се преразказваше текста й ( тук тук ), и реших да се поровя за оригинала. Ровейки се, научих от тук , че преди близо четири години дори е бил създаден специален сайт ( alifta.com ), в който да се публикуват само ислямски фетви, по всякакви въпроси. Тази конкретна фетва обаче ме заинтересува с това, че според нея (сиреч, според саудитските авторитетни тълкуватели на Корана) демонстрациите и протестите са неислямски и противоречат на Корана. И това го казва не кой да е, а именно саудитските тълкуватели на Корана. Саудитска Арабия е духовния център на исляма, и тяхното мнение по силата на техните си критерии е най-авторитетното за целия ислямски свят. Мека и Медина са там, и те няма как да грешат.. Това е мнението-закон на безспорни ислямски авторитети, а не на някой си, чиито аргументи почват и свършват с "бил съм десет пъти в Египет и затова казаното от мен е вярно". Текстът на тази фетва може да се види тук (на английски) . Интересното е към края. Ако нещо в линка не е наред, или се отвори на арабски, ето един цитат от текста й към финала, който може да се намери в Google (излизат около 110 резултата, което е достатъчно):

Since the Kingdom of Saudi Arabia is based on the Book of Allah, the Sunnah of the Prophet, the pledge of allegiance, compliance, and obedience, reformation and advice can not take place by means of violent demonstrations or other means or methods that spark unrest and disunity. That is why it is decided by the scholars of this country in the past and at present that the above is banned and so they warn against it.



Understanding that demonstrations are banned in this country, the Council believes that the legitimate method that brings advantage and avoids disadvantage is advice which was enacted by the Prophet (peace be upon him) and used by his grand companions and those duly following them.



The Council stresses the importance that legal, supervisory and executive authorities should fulfill their duties as set out by the state laws and the directives of people in authority and that everybody found guilty of dereliction of duty should be penalized for that.



We ask Allah (Exalted be He) to safeguard our country as well as all Muslim countries from each sort of evil and harm, bring us together for right, reconcile us, guide us to peaceful ways, show us right as such, help us follow it, show us wrong as such, help us avoid it and reform Muslim deviants. We beseech Allah to guide rulers to things of benefit to peoples and countries. Indeed, He is the Patron, Capable of all things.



May peace and blessings be upon our Prophet Muhammad, his family, and Companions.



Saudi Arabia’s Council of Senior Scholars