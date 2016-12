1. ekaterina7 -

14.05.2011 05:37 free as a bird, free as the wind, c...

free as a bird, free as the wind, clear like water that flows from the mountain

free as a bird, free as the wind, clear as water that flows from the mountain



и солото е просто чудесно. както бях провисила рамене днес, направо ми дойде като подарък.



Ган, здравей!



Ето какво четох днес. Дано ти хареса.

Hermann Hesse, Der Wolf (1907)

Noch nie war in den franzoesischen Bergen ein so unheimlich kalter und langer Winter gewesen. Seit Wochen stand die Luft klar, sproede und kalt. Bei Tage lagen die grossen, schiefen Schneefelder mattweiss; und endlos unter dem grellblauen Himmel, nachts ging klar und klein der Mond ueber sie hinweg, ein grimmiger Frostmond von gelbem Glanz, dessen starkes Licht auf dem Schnee blau und dumpf wurde und wie der leibhaftige Frost aussah. Die Menschen mieden alle Wege und namentlich die Hoehen, sie sassen traege und schimpfend in den Dorfhuetten, deren rote Fenster nachts neben dem blauen Mondlicht rauchig trueb erschienen und bald erloschen.



Das war eine schwere Zeit fuer die Tiere der Gegend. Die kleineren erfroren in Menge, auch Voegel erlagen dem Frost, und die hageren Leichname fielen den Habichten und Woelfen zur Beute. Aber auch diese litten furchtbar an Frost und Hunger. Es lebten nur wenige Wolfsfamilien dort, und die Not trieb sie zu festerem Verband. Tagsueber gingen sie einzeln aus. Da und dort strich einer ueber den Schnee, mager, hungrig und wachsam, lautlos und scheu wie ein Gespenst. Sein schmaler Schatten glitt neben ihm ueber die Schneeflaeche. Spuerend reckte er die spitze Schnauze in den Wind und liess zuweilen ein trockenes, gequaeltes Geheul vernehmen. Abends aber zogen sie vollzaehlig aus und draengten sich mit heiserem Heulen um die Doefer. Dort war Vieh und Gefluegel wohlverwahrt, und hinter festen Fensterladen lagen Flinten angelegt. Nur selten fiel eine kleine Beute, etwa ein Hund, ihnen zu, und zwei aus der Schar waren schon erschossen worden.

------>

http://www.kafejo.com/hesse/wolf/derwolf.htm



и на един по-малко разпространен език:

http://www.kafejo.com/hesse/wolf/thewolf.htm

Здрасти :)))) Извинявай за забавянето, извън София съм.

Немски, за съжаление, не чета. Само английски и руски.